Vers un péage aux heures de pointe pour les camions sur la rocade de Bordeaux ?

C'est l'idée qui est le plus fortement ressortie des Assises de la mobilité, organisées ce mardi à Bordeaux. Taxer les camions aux heures de pointes, afin d'éviter les bouchons sur la rocade bordelaise. La proposition sera rapidement sur le bureau de la ministre des transports.

Le constat tiré des Assises territoriales de la mobilité a été unanime, et sera sûrement partagé par beaucoup automobilistes girondins : la rocade est saturée. "Elle est sur un des corridor routiers les plus importants d'Europe, entre la péninsule ibérique et l'Europe centrale", d'après le préfet de la Gironde Pierre Dartout.Et, au delà du serpent de mer du grand contournement, qu'Alain Juppé veut remettre au goût du jour, (ce qu'il a rappelé ce mardi), c'est un autre projet qui est ressorti de ces ateliers d'experts.

La mise en place d'un péage sur la rocade pour les poids lourds aux heures de pointe, surnommée "péage intelligent". L'objectif étant de limiter la présence de camions le matin et le soir, au moment où la plupart des automobilistes se rendent au travail. L'idée avait déjà été effleurée lors du 50ème anniversaire du pont d'Aquitaine, en septembre.

Mais avant que les premiers camions ne passent à la caisse, beaucoup de chemin reste à parcourir. Toutes les propositions évoquées lors de ces Assises territoriales de la mobilité doivent faire l'objet d'une synthèse écrite pas les élus et autres experts ayant planché dessus ce mardi à Bordeaux. Les propositions seront ensuite centralisées, dans le cadre des Assises nationales. Une sélection sera ensuite transmise au ministère des transports.

Seulement le début de la réflexion

Alors, forcément, Alain Juppé et Pierre Dartout, qui présidaient ces assises, ne se sont pas risqués à trop entrer dans les détails. Les camions seront-ils contrôlés à toutes les entrées de rocade ? Par quels système ? Avec quels financements ? Sur quelle base législative ? Autant de questions qui restent à trancher.

En attendant, Alain Juppé a rappelé que le moyen le plus rapide de désengorger la rocade était sa mise à 2x3 voies, dont les travaux concernent à présent le tronçon entre les échangeurs 8 et 10.