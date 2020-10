Vers un retour aux 90 km/h sur certaines routes du département de la Mayenne

Après plusieurs semaines de discussions et d'échanges, les élus départementaux se sont prononcés en faveur d'un retour partiel aux 90 km/h sur certaines routes départementales.

Les conseillers départementaux se sont réunis ce lundi matin pour trancher la question du retour aux 90 km/h sur les routes départementales. A la majorité (2/3), les élus ont acté cette mesure qui ne sera valable que sur certains axes du département. Rappelons que depuis le 1er juillet 2018, la vitesse a été abaissée à 80 km/h sur les routes à double sens, qu'elles soient départementales ou nationales.

Pour le président du Département, Olivier Richefou, il s'agit "d'un choix raisonnable. Un choix fait en conscience".

Quels axes concernés ?

En tenant compte de plusieurs critères, le Département de la Mayenne a sélectionné les axes qui seront limités à 90 et non à 80. Douze routes et 228 kilomètres sur les 3600 kilomètres que compte le réseau départemental :

D57 : axe Le Mans / Rennes

D771 : axe Laval / Craon / Renazé

D20 : axe Château-Gontier-sur-Mayenne / Segré

D21 : axe Laval / Meslay / Sablé-sur-Sarthe

D22 : route Château-Gontier-sur-Mayenne / Craon

D23 : axe Mayenne / Domfront

D24 : route Mayenne / Montsûrs / La Chapelle Rainsouin

D27 : axe Saint-Denis d'Anjou / Sablé-sur-Sarthe

D28 : axe Château-Gontier-sur-Mayenne / Grez-en-Bouère

D31 : axe Laval / Ernée / Landivy

D34 : route Mayenne / Lassay-les-Châteaux / Couterne

D107 : route Ernée / Saint-Denis de Gastines

Des panneaux complémentaires seront installés sur les axes concernés une fois les arrêtés signés par le président du département. Cela représente un coût de 90 000 euros. Avant cela, la Commission départementale de sécurité routière présidée par le préfet de la Mayenne donnera un avis consultatif.

L'objectif du Département est que le mesure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Parmi les élus qui ont voté contre cette mesure, il y a notamment le président de la commission Routes au département, Xavier Dubourg.