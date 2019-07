Vers une baisse des tarifs de parking à Marseille

Marseille, France

Depuis le 1er juillet, le parking d'Estiennes d'Orves à Marseille a de nouveaux tarifs. La première demi-heure est gratuite désormais et la tarification horaire a baissé de 20 centimes. Des tarifs renégociés à la baisse par la Métropole qui devraient s'appliquer sur les 19 autres parkings du centre ville de Marseille en novembre.

La première demi-heure gratuite

Il faut compter 2.40 euros pour une heure de stationnement au lieu des 2.60 euros désormais dans le parking d'Estiennes d'Orves à Marseille. Nouveauté également un tarif noctambule de 5 euros de 20h à 8h pour profiter des restaurants et des soirées.

20 centimes de réduction sur le tarif horaire

Pour les résidents, il existe désormais un abonnement à 30 euros par mois la nuit de 20h à 8h du matin et le weekend et comptez 58 euros par mois pour avoir une place 24h24 (nuit et jour donc). Ce qui représente quand même 700 euros à l'année. Des tarifs renégociés à la baisse par la Métropole. C'est la contrepartie de toutes les places de stationnement en surface qui disparaissent. 400 places en moins avec les travaux de piétonnisation du centre ville.

Des marseillais et des touristes toujours excédés par ces tarifs

Des tarifs à la baisse qui ne sautent pas aux yeux des automobilistes. Au contraire, David et Catherine viennent d'Auvergne. Pour ces deux touristes, c'est toujours une mauvaise surprise quand ils passent à la caisse : "La première fois on en a eu pour 30 euros pour 24 heures donc ça fait mal au budget. En budget on en a pour 250 euros pour 10 jours. C'est la dernière fois qu'on vient ici."

Edouard et Claire, sont marseillais et ils n'ont pas le choix de passer par les parkings payants faute de place en surface : "Les tarifs je n'ai pas vu la différence on était au cinéma de la Villette on a payé 9 euros alors qu'on paie une place de cinéma. S'il y avait plein de transports en commun mais à Marseille ce n'est pas le cas on est obligé de prendre la voiture et on se fait sanctionner à l'arrivée."