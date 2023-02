Vers une hausse des tarifs des bus à Nîmes en septembre ?

35 réseaux de transports publics sont entièrement gratuits en France. Au total, 376 communes sont desservies par des transports gratuits. Parmi ces villes, quatre agglomérations de plus de 100.000 habitants : Dunkerque, Niort, Aubagne, Calais. Et à la fin de l'année, le 21 décembre 2023, l'agglomération de Montpellier (Hérault) passe au transport entièrement gratuit -pour les habitants de l'agglomération uniquement : ce sera la première métropole, en France, à passer au transport public entièrement gratuit. À Nîmes, c'est plutôt vers... une hausse des tarifs des transports en commun que l'on se dirige, à la rentrée prochaine (septembre).

Rien n'est encore voté à Nîmes. La question n'a pas été débattue en commission des élus, rappelle Nîmes Métropole à France Bleu Gard Lozère. Mais la gratuité des transports n'est pas non plus une volonté, jusqu'ici. Pour être précis tout de même, à Nîmes, l'usager paye à Tango en moyenne 15% du prix réel de son transport. Mais à Nîmes encore, la gratuité des seniors a même été supprimée il y a cinq ans.

Pendant ce temps, ou plutôt dès le 21 décembre 2023, l'ensemble des habitants de Montpellier Méditerranée Métropole bénéficieront des transports gratuitement, sous réserve de posséder un Pass Gratuité. À Montpellier, donc, une vision du "tout gratuit" pour les transports en commun. Les transports en commun y sont de fait déjà gratuits pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, depuis un an et demi. Tous habitants de la métropole en bénéficient également gratuitement le week-end. A partir de décembre, tous les habitant pourront télécharger un justificatif de domicile, qui crée un pass, et voyager gratuitement.

Argument de la gratuité : un objectif social, et un objectif environnemental, sortir la voiture des villes pour mieux y respirer.

Opposés à la gratuité : la déresponsabilisation de l'usager car le transport n'est pas gratuit, et forcement, une augmentation nécessaire des impôts pour combler la perte de la billetterie.

Le collectif "Tango pour tous" ne milite pas pour la gratuité totale des transports en commun à Nîmes Métropole, il demande toutefois la gratuité pour les scolaires et les seniors. Surtout il demande aux élus de choisir des priorités, et d'en tirer les conséquences, même si cela doit aller jusqu'à la gratuité des transports en commun.

Michel Perfettini est à la tète de "Tango pour tous" : "politiquement c'est un choix. Il y a un aspect social, et un aspect environnemental, qui font que, si c'est une priorité, il faut prendre des dispositions financières pour que ce soit une priorité. Je rappelle quand même que quelqu'un "d'aussi révolutionnaire, d'aussi à gauche" que Christian Estrosi, le maire de Nice, va vers la gratuité. Donc, c'est dans l'air... l'école est bien théoriquement gratuite, donc pourquoi pas les transports publics, si on estime que c'est une priorité" ?