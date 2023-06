Vers une ouverture à la concurrence des lignes TER auvergnates en 2029

Au menu de l'assemblée du conseil régional ce jeudi : une délibération sur l'ouverture des lignes TER à la concurrence. Ce lundi, le vice-président de la région en charge des transports, Frédéric Aguilera a présenté les grandes lignes du projet. L'exécutif régional souhaite signer une convention avec la SNCF d'ici la fin d'année pour prolonger de 10 ans l'exploitation des lignes. Une décennie nécessaire pour préparer l'arrivée d'autres acteurs.

Les lignes TER divisées en 5 lots

Dans une dizaine d'années, le réseau TER régional serait divisé en cinq lots, dont un pour les lignes auvergnates. Un appel d'offre sera passé pour chacun d'entre eux. Il pourrait donc y a voir jusqu'à cinq opérateurs différents en Auvergne-Rhône-Alpes. Les lignes auvergnates seront les premières ouvertes à la concurrence si la délibération est acceptée et que le calendrier est respecté. Et ce à partir de 2029.

En plus de ces cinq lots, un sixième réunira le fonctionnel (information, distribution, service après-vente…). Une mesure de bon sens pour faciliter la vie des usagers selon Frédéric Aguilera : "Pour l'usager on veut que ce soit le plus transparent possible, que l'usager ne se rendent pas compte de tout cela et que ce ne soit pas une galère s'il veut passer du secteur Auvergne aux secteurs longues distances etc.".

La CGT cheminots craint pour les petites lignes

De son côté la CGT dénonce un découpage qui va nuire aux usagers et aux cheminots. "Peut être qu'un nouvel opérateur arrivera avec des volontés de mettre du transport par autocar, ce qui pourrait aider à fermer nos petites lignes et donc aider la direction SNCF du réseau, si l'on peut dire ainsi à se passer de coûts d'entretien et de cheminots qui resteront dans les postes d'aiguillage ou dans les brigades d'entretien avec des lignes fermées", assure Anthony Prat, secrétaire régional adjoint de la CGT cheminots en Auvergne.

Les groupes d'opposition sont eux aussi vent debout contre cette mesure. Les débats seront animés ce jeudi. La CGT prévoit un rassemblement vendredi devant le siège de la Région pour dénoncer cette ouverture à la concurrence.