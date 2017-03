Vers une reprise en douceur sur la ligne SNCF Metz-Luxembourg

Bonne nouvelle pour les 10.000 travailleurs frontaliers lorrains, usagers de la SNCF. Il y aura probablement des trains directs entre Thionville et le Luxembourg ce jeudi matin. La SNCF estime que toutes les conditions sont réunies notamment au niveau de la sécurité, pour la reprise.

On ne peut pas encore parler de fin de galère. Mais le plus dur est peut-être passé pour les 10.000 frontaliers qui empruntent tous les matins la ligne entre Metz et le Luxembourg. Plus de 3 semaines après l'accident à Dudelange entre un train de voyageurs Luxembourgeois et un train de fret Français (un conducteur est décédé), la SNCF estime que "toutes les conditions sont réunies notamment au niveau de la sécurité pour la reprise". La compagnie Française s'appuie sur les éléments fournis par les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) qui ont été présentés en réunion ce mercredi matin aux organisations syndicales

D'abord il y a la réouverture mardi, par les chemins de fer luxembourgeois de la voie 2, la voie accidentée le 14 février dernier, et qui avait été neutralisée la semaine dernière pour les besoins de l'enquête

La direction de la SNCF indique également qu'une vaste campagne de vérification a été menée sur les rames, côté français et côté luxembourgeois, notamment sur le système de sécurité MEMOR II + et qu'aucun dysfonctionnement n'a été décelé.

Autant d'éléments favorable à un "retour complet et sans réserve" de la circulation, selon Didier Wallerich responsable communication de la SNCF en Moselle. La SNCF demande donc a ses agents de reprendre le travail. Elle table sur un trafic entièrement restauré pour lundi matin, le 13 mars, soit quasiment, 1 mois jour pour jour, après la tragédie de Dudelange.

Les Cheminots pas rassurés.

Les organisations syndicales qui appelaient les agents à exercer leur droit de retrait ont réagit sur Facebook. Sud Rail estime que les mesures sont insuffisantes.

Dans un communiqué. L'intersyndicale souhaite obtenir des mesures pour garantir la sécurité de tous: la fin des voies uniques, pour éviter tout risque de nez à nez, et plusieurs mesures dites de rattrapage, à la fois techniques et humaines, dans les trains et les postes d'aiguillages

Les CFL ont publié ce mercredi soir leurs prévisions de trafic.