Veyre-Monton : l'A75 coupée de jeudi soir à vendredi midi pour intervenir sur le pont endommagé

Fermeture imprévue de l’A75 cette nuit, pour des travaux d'urgence sur ce pont endommagé par un camion lundi à hauteur de Veyre-Monton. L'autoroute sera fermée dans les deux sens de circulation entre les diffuseurs n° 4 "Le Cendre - Pérignat-La Roche-Blanche" et n° 6 "Champeix-Besse", du jeudi 27 août à 20h00 au vendredi 28 août à 12h00.

Une déviation mise en place

Cette fermeture doit permettre de déconstruire la poutre endommagée par le passage du camion sur ce pont portant la RD8. Une déviation sera mise en œuvre par la RD 978 entre les diffuseurs n° 4 et 6 via Veyre-Monton. Ces travaux réalisés en urgence doivent permettre le rétablissement des deux sens de circulation de l’A75 et la fin des bouchons récurrents depuis lundi.