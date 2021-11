Viabilité hivernale opérationnelle dans les Vosges

Viabilité hivernale sur les routes nationales des Vosges. Le dispositif est opérationnel depuis lundi dernier et le restera jusqu'au 4 avril prochain.

"Nous sommes prêts avec nos prévisions météo et nos agents sur le terrain dont un responsable qui patrouille la nuit pour déclencher une intervention le cas échéant" assure Lionel Claudel responsable du centre de Saint-Dié-des-Vosges à la direction interdépartementale des routes de l'Est.

1 700 tonnes de sel routier ont été stockés sous abri à Saint Dié, Charmes, Saint-Nabord et Saint-Maurice-sur-Moselle. Un système d'alerte fonctionne en partenariat avec Météo-France qui offre des prévisions à 24H00, 3 et 9 jours. Une conférence météo a lieue chaque matin a 11H00 pour anticiper une éventuelle intervention.

La viabilité hivernale se prépare dès l'été et se poursuit en automne avec les "journées blanches". Elles permettent de coordonner les moyens humains et matériels, de tester les engins et la préparation des personnels.

La direction interdépartementale des routes de l'Est est compétente sur 12 départements et 1650 kilomètres de voies. La consommation moyenne de sel annuelle est de 24 000 tonnes. 550 agents sont mobilisables sur le terrain, avec a leur disposition 140 engins.