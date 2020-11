Viabilité : le département de Haute-Loire en ordre de bataille sur le front de l'hiver

La Haute-Loire se prépare à l'hiver ! Le département a activé son plan de viabilité hivernale pour pouvoir toujours circuler par temps de neige ou de verglas jusqu'au 19 mars prochain.

Pour couvrir les 3400 kilomètres de routes de la Haute-Loire, le Conseil départemental a bien sûr mobilisé du matériel : 80 engins de service hivernal sont prêts à intervenir pour le raclage et l'épandage, 10 engins spécifiques (ailerons élargisseurs écrêteurs, souffleuse à neige, fraise...) pourront aussi être sollicités et 14 caméras peuvent scruter l'état des chaussées 24 heures sur 24.

La Haute-Loire a également mobilisé du personnel avec 310 agents sur le front de l'hiver dans le cadre de ce plan de viabilité. « C'est autant que l'année dernière » précise le vice-président du département de Haute-Loire en charge des routes et des transports Joseph Chapuis mais avec une particularité cet hiver : un système de turn-over a été mis en place pour éviter au maximum le brassage entre les équipes et leurs relèves dans les véhicules d'intervention.

L'autre élément inédit cette année, c'est bien sûr le trafic et là tout dépend des effets du confinement. Il est pour l'heure prévu jusqu'au 1er décembre mais pourrait être repoussé. Conséquence : la présence ou au contraire l'absence de circulation implique des méthodes différentes avec du sel ou du sable pour faire face à la neige. Les autorités assurent être prêtes à s'adapter pour faire face sans problèmes à ces deux scénarii comme l'explique Joseph Chapuis.

"Le système est en place : on a en gros 80 chasse-neige et dix engins spécifiques, des écrêteurs qui sont des appareils prévus pour élargir la voie limitée du fait de la neige. Le personnel est disponible, nous avons un système d'astreinte donc nous avons des personnes en réserve au cas où. On a organisé les turn-over des personnels différemment de façon à ne pas se contaminer. L'incertitude que l'on a, c'est la circulation avec le confinement dans les semaines qui viennent : est-ce qu'il y aura pas, peu ou beaucoup de circulation ? S'il y a moins de voitures sur la route, il va y avoir moins de brassage de la neige. Quand on met du sel, si les voitures ne brassent pas ce sel avec la neige, le sel a peu d'effets donc il faudra travailler autrement en salant moins et en raclant plus la neige. Donc on s'adaptera ! ".