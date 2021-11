Viaduc de Calix : des travaux plus longs, la réouverture intégrale retardée

Les travaux engagés sur le viaduc de Calix, dans l’agglomération caennaise, depuis le 20 septembre 2021, avancent et vont progressivement permettre la réouverture totale de l'ouvrage : mais des retards sont à noter, ce qui va décaler la réouverture complète du pont.

Quelques investigations et sondages complémentaires, notamment pour identifier précisément le positionnement de certains câbles, ou encore le délai de remise en état des échafaudages après la tempête Aurore, ont entraîné un décalage du planning initial.

Une remise en service à partir du 29 novembre

Initialement envisagée à partir du 15 novembre, la remise en service complète du viaduc devrait s’opérer en deux temps : à partir du lundi 29 novembre, la seconde voie du sens Paris-Cherbourg sera rouverte à la circulation, et l’interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sera levée dans les deux sens. Le vendredi 10 décembre, la seconde voie du sens Cherbourg-Paris, maintenue fermée pour permettre l’achèvement des travaux et le démontage des installations de chantier, sera également rouverte à la circulation.