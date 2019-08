Viaduc du tramway de Nancy : l’enquête publique est lancée avec un tracé qui interroge autour du jardin botanique

Nancy, France

L’enquête publique sur le tramway de Nancy est lancée, ce mardi 27 août 2019, dans la métropole de Nancy avec un tracé et un viaduc de 335 mètres qui interroge entre la faculté des sciences et le jardin botanique. Un ouvrage de 15 mètres de hauteur et de 12 mètres de largeur avec deux voies de tramway sur rail et une troisième voie d’accès pour les secours qui accueillera une véritable piste cyclable jusqu’au CHU de Nancy à Brabois.

Pollution sonore et visuelle à 15 mètres de hauteur

Une partie des riverains de Villers-lès-Nancy, réunis en collectif et en association, y voient surtout une pollution sonore – on redoute les virages en descente, promesse de grincements toutes les dix minutes – et visuelle avec un ouvrage surplombant les maisons particulières. Un collectif qui s’inquiète aussi sur la quiétude du jardin botanique que le tramway va surplomber, une inquiétude largement partagée.

L’association, à cheval entre Villers-lès-Nancy et Vandoeuvre, espère faire entendre sa voix durant cette enquête publique et n’exclue pas des recours en justice en cas de feu vert à ce projet de viaduc. La centaine d'habitants proches du viaduc estime qu’un tracé par l’avenue Paul Muller à Villers-lès-Nancy serait moins nuisible pour l’environnement.

Le futur tracé est détaillé dans les documents de l'enquête publique. - DR

Le président de la commission d’enquête et les élus en charge du dossier à la Métropole du Grand Nancy que nous avons sollicités s’exprimeront ce vendredi 30 août sur cette enquête publique lors d’une conférence de presse commune.

Votre avis sur internet ou de visu

Vous pouvez participer au débat public sur le tramway de Nancy qui traversera 7 communes de la métropole et qui pourrait être mis en service en 2023 mais ne montera à Brabois qu'en 2026 dans le meilleur des scénarios.

Le viaduc de 335 mètres de long culminera à 15 mètres de hauteur pour un tablier large de près de 12 mètres. - Document Métropole Grand Nancy /DR