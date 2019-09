Vichy : le boulevard urbain sera bouclé dans un an

Vichy, France

Le chantier n'est pas très long, à peine trois kilomètres. Et pourtant, il a bouleversé la circulation dans tout l'Est de l'agglomération vichyssoise. La première tranche, l'avenue de la Liberté, voit passer 10.000 véhicules par jour et est devenu l'un des grands axes structurants entre Cusset et Vichy. Il détourne une bonne partie de la circulation, ce qui a permis de fluidifier la circulation avenue de Grammont et d'apporter une quiétude retrouvée pour les habitants du quartier de Presles.

La seconde tranche, il y a deux ans, a permis de bénéficier du même effet coté Nord. Il ne manque donc plus que la troisième et dernière tranche, entre Cusset et Creuzier-le-Vieux. Elle emprunte le boulevard d'Alsace-Lorraine, qui se termine provisoirement par un rond point tout neuf au croisement avec la rue de Romainville, en plein cœur d'une zone d'activité autrefois dans un cul de sac.

En orange, le boulevard d'Alsace-Lorraine intégré au projet, en rouge la route encore à construire

Ce sont 700 mètres de route qu'il reste encore à réaliser, pour l'automne 2020. Les travaux auraient pu se faire plus rapidement mais les fouilles préventives ont permis de découvrir des fragments datant de l'âge de bronze; il faudra donc réaliser des fouilles archéologiques plus détaillées, ce qui va retarder l'arrivée des engins.

Une route plus une piste cyclable

Cette chaussée neuve sera doublée d'une piste cyclable, sur une infrastructure séparée. C'est déjà le cas sur l'essentiel de ce boulevard urbain, afin de favoriser les modes de déplacement doux, ce qui n'était pas évident au lancement du projet, il y a une dizaine d'années. Mais le développement du vélo, dans l'agglomération de VIchy comme ailleurs, a changé la donne. C'est le cas par exemple à Creuzier-le-Vieux où les deux vélos à assistance électrique en location à la mairie sont quasiment toujours réservés.

Le boulevard urbain vu à hauteur de la deuxième tranche, avec la piste cyclable à droite © Radio France - Emmanuel Moreau

L'essentiel du financement de ce boulevard urbain est assuré par Vichy Communauté. Il aura coûté au total un peu plus de 20 millions d'€uros, dont 4,4 millions pour cette dernière tranche. La ville de Cusset assure, elle, le financement de l'éclairage public et l'Etat apporte une petite contribution pour la piste cyclable. Une fois cette troisième tranche terminée, il ne manquera plus qu'une toute petite portion à réaliser pour que le boulevard urbain soit totalement bouclé, la partie sud entre l'hôpital et la rue des Iris.