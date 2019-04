Vichy : les berges de l'Allier en navette autonome dès septembre

Deux villes auvergnates vont expérimenter des navettes sans chauffeur. Clermont-Ferrand et Vichy ont été choisies par le gouvernement pour tester des minibus autonomes. Dans la ville thermale, une navette circulera le long de l'Allier entre le pont de Bellerive et les guinguettes, dès septembre.

Cela fait plus d'un an que Vichy a posé sa candidature auprès de l'ADEME pour tester les transports en commun autonome en milieu ouvert. "Nous sommes très fiers d'avoir été choisi, la preuve qu'on n'a pas besoin d'être une grande métropole pour être innovant, précise Frédéric Aguiléra, le maire de Vichy. Dès le mois de septembre, une navette 100% électrique construite par Ligier pour la société EasyMile circulera le long des berges de l'Allier entre le pont de Bellerive et les guinguettes situées rive gauche.

La carte de France des 16 villes choisies pour expérimenter les navettes autonomes - © Ministère de la Transition Ecologique

Les véhicules autonomes sont une des réponses dans notre combat pour la #mobilité de tous et partout, notamment dans le monde rural.



✅Ce matin, nous passons à la vitesse supérieure: l’Etat s’engage dans 16 expérimentations concrètes dans nos territoires. https://t.co/zVYp8ZKbFGpic.twitter.com/RW7j9Ik0MN — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 24, 2019

Le petit véhicule conçu par Ligier pour la société EasyMile peut transporter dix passagers, dont cinq assis. Cette phase d'expérimentation est très importante car elle permettra à terme de généraliser en toute sécurité ce mode de transport à travers tout le pays comme le prévoit le projet de loi d’orientation des mobilités. A Vichy, la navette sans chauffeur circulera parmi les piétons à une dizaine de km/h. " Mais les choses peuvent évoluer en fonction de l'expérimentation précise Frédéric Aguiléra. La navette sera reliée aux arrêts de bus, et pourra à terme être étendue sur tout le territoire si tout se passe bien." Le minibus sans chauffeur sera expérimenté en septembre, mais dès cet été, les Vichyssois pourront emprunter une navette fluviale pour se rendre aux guinguettes.