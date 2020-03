Victimes du bruit, les riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac alertent les nouveaux actionnaires

Une trentaine de manifestants se sont retrouvés ce jeudi midi à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Des membres de plusieurs associations, qui protestent contre les nuisances aériennes, avec l'expérimentation depuis le printemps 2019 de nouveaux couloirs aériens. Selon eux, les bruits se sont accentués dans certaines communes jusque là épargnées, ou moins touchées. Ils indiquent aussi que les avions passent désormais toutes les 2 minutes 30 secondes au lieu de 3 minutes précédemment.

Ce jeudi étaient notamment présents des habitants de Vieille-Toulouse, au sud-ouest, une commune déjà touchée depuis longtemps par les bruits. Et puis des communes qui étaient jusque là un peu moins concernées, comme Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse, Larra, ou Daux, au nord-ouest.

"On a plutôt des craintes que des espoirs"

Ces habitants se sont montrés ce jeudi, car au même moment se déroulait le premier conseil de surveillance de l'aéroport avec Eiffage, le nouvel gestionnaire. Un conseil de surveillance précédé par l'assemblée générale des actionnaires.

Malgré ce changement d'actionnaires, les riverains restent méfiants, à l'image de Jean-Marc Sanchez, le président de l'association Daux Environnement : "on a plutôt des craintes que des espoirs. Parce qu'un actionnaire, il va demander du profit. Alors il va essayer, peut-être, d'augmenter le trafic, le nombre de passagers. On n'a aucune garantie, et on a plutôt peur en se demandant si [ces nouveaux actionnaires] vont continuer à tracer des lignes sur des cartes, sans réfléchir aux gens qui habitent en dessous".

La CGT s'inquiète des futurs choix du nouvel actionnaire

Première réunion particulière donc, ce jeudi, où les Français d'Eiffage ont remplacé les Chinois de Casil Europe dans le tour de table. Une réunion technique, surtout pour faire les présentations. Rodolphe Robert était présent, en tant que délégué CGT, représentant le personnel de l'aéroport.

"Trois ans de concession en moins, et 200 millions d'euros de plus déboursés : comment vont-ils aller chercher l'argent pour se rembourser ?"

Il attend lui aussi de voir ce que va donner ce changement d'actionnaires, mais il est vigilant : "on sait qu'Eiffage a acheté l'aéroport 200 millions d'euros de plus que l'actionnaire précédent, en sachant que la durée de concession n'a pas été rallongée. Donc trois ans de moins, avec 200 millions d'euros de plus (...) : comment vont-ils aller chercher l'argent, sur le dos de qui ? J'espère que ça ne sera pas sur le dos des salariés."