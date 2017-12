VIDEO - 150 ouvriers sur le chantier de l’allongement de la ligne A du métro toulousain

Ils travaillent de jour et surtout de nuit pour agrandir les stations de la ligne A à 52 mètres qui accueilleront les rames doublées à la fin 2019. Le chantier bat son plein dans les entrailles du métro.

Ils continuent à travailler en sous-sol ou en surface, mais vous ne les voyez pas. 150 ouvriers s'activent jour et nuit sur le chantier du doublement de la ligne A du métro. Avec près de 230 000 voyageurs par jour, la ligne A , 25 ans après sa mise en service, est saturée surtout aux heures de pointe, et il n'est plus possible d'augmenter la fréquence. La solution est donc de doubler la capacité des rames, à 52 mètres au lieu de 26. Problème, 4 stations, Mermoz, Fontaine-Lestang, Patte d'Oie et Basso Cambo sont trop courtes, il faut donc les agrandir.

Un chantier de jour et surtout de nuit

Cet été, lors de l'arrêt du métro, on a sécurisé les tunnels avec des arceaux, et on est entrain de creuser pour agrandir les quais. A Basso Cambo, c’est plus simple, la station est aérienne, elle est déjà agrandie à 52 mètres, mais dans les stations souterraines c’est plus compliqué, il faut creuser et couler des murs de soutènement depuis la surface.

Le planning est respecté

L'ouverture du métro XXL est programmé pour la fin 2019, pour l'instant, le chantier est dans les temps

Notre reportage avec les ingénieurs et les ouvriers sur le chantier du métro XXL

Les travaux de rallongement des quais à la station Patte d'Oie - @Tisséo Ingéniérie

Des travaux sont également menés pour créer des escaliers de secours dans 8 stations. A Jean Jaurès, les travaux d’agrandissement débuteront ce Lundi 4 Décembre 2017. Le chantier va se poursuivre encore pendant 2 ans, La ligne A du métro XXL doit entrer en service à la fin 2019.

Le coût de la ligne A en XXL est de 180 millions d’euros tout compris, dont 61 millions de génie civil pour les stations trop courtes, 66 millions pour mettre à jour le système VAL, des logiciels aux façades de quai, auquel il faut ajouter 2,6 millions d’€ pour le nouvel accès de la station Jean Jaurès depuis les futures Ramblas.