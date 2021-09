VIDEO - " Nous sommes revenus à 90% de la fréquentation d'avant-Covid dans nos bus et tram tourangeaux"

Pour en parler, Antoine Fins, le directeur de Kéolis Tours, l'exploitant des transports en commun tourangeaux, était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi :

" L'an dernier, à cause de la pandémie et toutes ses restrictions de déplacement, nous avons perdu un tiers de nos voyages. Depuis, nous n'avons pas encore totalement retrouvé notre niveau d'avant-Covid mais nous avons bon espoir d'y revenir bientôt".

Tendance identique dans les bus comme dans le tram, ça remonte en puissance"

"Sachez qu'en septembre, on comptabilise plus de 135 000 voyages chaque jour. Nous sommes donc revenus à 90% de la fréquentation que nous connaissions au même moment en 2019. Ce qui est plutôt encourageant. C'est aussi 6% de plus qu'à la même période de 2020. Tendance identique que ce soit sur le bus ou sur le tram, ça remonte en puissance, gentiment, tranquillement.

Retour en masse des étudiants et des lycéens, mais pas de tous les salariés

"On a par exemple un retour massif des jeunes, les -25 ans. Donc étudiants et lycéens retrouvent nos services en masse. Mais on a toujours une perte significative chez nos actifs de l'ordre de 20%. Effet télétravail mais aussi en raison des comportements qui ont changé en matière de déplacements. On prend le vélo, mais aussi la voiture"

Toutes ces nouvelles habitudes d'utilisation du bus et du tram font justement l'objet d'une vaste enquête menée à partir de ce lundi par les services de la Métropole et du syndicat des mobilités de Touraine. Objectif, recenser tous les besoins des Tourangeaux pour ensuite affiner au mieux le réseau Fil Bleu.