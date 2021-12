VIDEO - L'association SOS RD943 garde toujours espoir pour la déviation de Cormery en Indre-et-Loire

Chaque jour, 9 000 véhicules, dont plus d'un millier de camions empruntent la D943 et traversent la ville de Cormery. Dévier tout ce trafic en-dehors de la ville, les habitants en entendent parler depuis des décennies. Et aujourd'hui, ils n'y croient plus.

Alors cette déviation de Cormery restera-t-elle dans les cartons ? Est-elle définitivement abandonnée ? Jean-Louis Robin, le maire de Tauxigny-St-Bauld et président de l'association SOS RD943 n'a pas dit son dernier mot :

"On a toujours un espoir. Un faisceau avait été dessiné il y a une trentaine d'années et il est toujours un peu d'actualité. Mais le problème sur lequel on bute depuis trente ans, c'est le refus catégorique des maires successifs de Truyes qui refusent que cette déviation passe sur leur commune. Sauf qu'il n'y a pas d'autres endroits où passer. Car de l'autre côté, par Esvres-sur-Indre, tout est bouché aujourd'hui".

Sur la sécurisation de l'axe

Des ronds-points ont déjà été créés entre Cormery et Loches pour sécuriser des carrefours. C'est le cas à Courçay, à Reignac-sur-Indre et à Azay-sur-Indre. Un quatrième est prévu à hauteur de Chambourg-sur-Indre.

Sur l'amélioration de l'axe

Plusieurs créneaux de dépassement à deux voies sont prévus toujours entre Cormery et Loches. Un projet qui doit faire l'objet d'une enquête publique dès l'année prochaine.

Dans l'Indre, deux déviations sont en projet sur cette D943. Celle de Villedieu-sur-Indre et celle à plus long terme de Châtillon-sur-Indre.

Sur tous ces projets d'amélioration et de sécurisation de la D943, les deux départements de l'Indre-et-Loire et de l'Indre regrettent l'absence d'aides financières de la région Centre-Val de Loire.

Jean-Louis Robin et son association SOS RD943 tiennent leur assemblée générale ce mardi soir à Châtillon-sur-Indre.