#Embouteillage à #chateauroux !

Mais c'est super :

- on roule à 1km/h pour pouvoir rouler à plus de #80kmh

- on crame du #pétrole de l''#OPEP pour rien car y'en a marre du #racket en #France

- comme c'est pénible en semaine, on organise des #bouchons de #loisirs le #samedi ! 🤪🤪