VIDEO - 300 motards en colère de l'Indre manifestent à Châteauroux contre le contrôle technique

Rassemblement vrombissant dans les rues de Châteauroux samedi 24 avril. 300 motards ont bloqué les rues en centre-ville, de la place Gambetta jusqu'au rond-point du Bompardon pendant une demi-heure, de 14h à 14h30. Ils répondent à l'appel national de la Fédération des motards en colère et manifestent en premier lieu contre la directive européenne rendant obligatoire le contrôle technique pour les deux roues.

La France n'a pas encore fixé de date pour l'entrée en application de cette directive européenne

Cette directive date de 2016 et la France doit normalement imposer à partir du 1er janvier 2022 ce contrôle technique aux véhicules motorisés à deux et trois roues d'une cylindrée supérieure à 125 cm3, pour lutter contre les accidents et la pollution. Cette date n'est pourtant pas certaine : "Aucune décision n'a été prise à ce stade sur la mise en place ou pas du contrôle technique des deux-roues", indiquait encore le ministère des Transports jeudi 15 avril.

