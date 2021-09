VIDEO - 40 ans de TGV et plus encore à Belfort

A l'occasion des Journées du patrimoine, la SNCF célèbre 40 ans de grande vitesse, puisque la première ligne TGV, entre Paris et Lyon, a été inaugurée en 1981. Mais, à Belfort, l'histoire du TGV est plus ancienne puisque le "super turbo train" a été construit et testé dans l'usine Alsthom.