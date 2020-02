VIDEO -"6000 signatures pour rappeler à nos élus que le tram ne doit pas ignorer l'Est tourangeau"

C'est un collectif citoyen qui milite pour faire passer le tramway à St-Pierre-des-Corps. Économiquement, socialement, et écologiquement, le réseau de tram de la Métropole ne peut plus ignorer l'Est tourangeau, son quartier prioritaire de la Rabaterie, sa gare TGV et toutes ses entreprises.

Saint-Pierre-des-Corps, France

Arnaud Delépine est l'un des membres de ce collectif citoyen du tram. Un collectif apolitique. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi matin. Déjà heureux de voir que la Métropole de Tours a quelque peu assoupli sa vision et évoque désormais quatre branches plutôt qu'une seule ligne Chambray-La Riche.

La Métropole nous l'a confirmé. Ils comptent lancer en même temps les enquêtes publiques sur ces quatre branches vers Chambray, la Riche, St-Cyr et St-Pierre. Fin prévue des études en 2021. Du coup, rien n'interdira à la Métropole de lancer les travaux vers St-Pierre-des-Corps si jamais le tracé vers la Riche était bloqué (par des recours judiciaires par exemple). Ou si jamais de nouveaux fonds européens ou nationaux venaient à être débloqués un jour ou l'autre, la Métropole pourrait se positionner très rapidement", Arnaud Delépine, du collectif citoyen du Tram

Pourquoi desservir à tout prix St-Pierre-des-Corps ?

D'abord un argument social. "C'est une ville prioritaire de la Métropole puisqu'on y trouve les plus bas revenus. Or quand un tram passe dans une ville, c'est un formidable levier socio-économique."

L'argument économique aussi. "Il y a ici la gare TGV, les Atlantes, tout le secteur de Rochepinard et son parc des expos et le stade de la Vallée du Cher. Et puis surtout les zones industrielles qu'il y a autour.

C'est 260 entreprises sur St-Pierre-des-Corps avec 10 000 emplois. C'est le premier contributeur à la Métropole pour les transports en communs avec la taxe transports. Ils sont complètement oubliés"

Il y a enfin l'argument écologique. Le Tramway réduit la pollution automobile.