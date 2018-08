Mayenne, France

"Les trois ponts de la ville sont inspectés chaque année, et vérifiés tous les trois ans", assure le maire de Mayenne Michel Angot. L'effondrement du viaduc de Gênes, mardi 14 août, a soulevé des questions sur l'état des ponts, viaducs et autres ouvrages d'art en France.

En France, les contrôles sont tellement drastiques que j'ai l'habitude de dire qu'on a ceinture, bretelles, et on y met encore un parapluie !" - Michel Angot

Les riverains du viaduc de #Mayenne pas inquiets après la catastrophe de #Genes, ils ne craignent pas l'effondrement... mais il ne fait pas forcément bon vivre en-dessous d'un viaduc ►► https://t.co/v9I14nQTcy … pic.twitter.com/ex3fl55H9Z — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) August 16, 2018

A Mayenne, le maire et le département rassurants

Surtout depuis qu'un rapport remis au Sénat en juin, et déterré depuis, alerte sur le manque d'entretien de ces infrastructures. Réalisé par un cabinet d'audit, il pointe le sous-investissement chronique dans les infrastructures détenues par l'Etat. Un tiers des ponts sur les routes nationales nécessiteraient ainsi des réparations, et 7% "présenteraient à terme un risque d'effondrement". Mais le rapport ne dit pas lesquels.

Ce n'est pas le cas du pont Mac-Racken à Mayenne, justement détenu par l'Etat. Ni du pont Notre-Dame, détenu lui par la ville, ni même du viaduc, détenu cette fois par le département ! Tous les ponts de la ville de Mayenne sont bien entretenus, affirme le maire Michel Angot, qui a longtemps dirigé les services techniques de la ville.

Les petits ponts abandonnés ?

De son côté Gérard Brodin, vice-président de la commission transports au conseil départemental, rappelle que la Mayenne investit une grande partie des 650 000 euros dévolus chaque années à l'entretien des routes aux ponts, viaducs et tunnels que traversent les départementales. Il y en a 692 en Mayenne gérés par le département.

Autre grand acteur, SNCF-Réseau, qui gère les viaducs de la LGV et des lignes ferroviaires. Dont le viaduc de Laval. "Ce n'est pas lui qui m'inquiète, mais les petits ponts où le trafic ferroviaire s'est arrêté et qui ne sont donc plus aussi bien entretenus", pointe Fabrice Eymon, de l'association d'usagers du train FNAUT en Pays-de-la-Loire. Il craint que ces ouvrages ne soient laissés à l'abandon faute de moyens pour les entretenir, et deviennent ainsi dangereux.