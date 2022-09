VIDÉO - À quoi ressemblera Clermont Métropole avec le projet InspiRe ?

Bientôt, vous vous déplacerez différemment dans l'agglomération clermontoise. Clermont Auvergne Métropole, avec le SMTC et la T2C, transforment le réseau de transports en commun. L'objectif : plus de place aux bus et aux vélos. Le projet, "InspiRe", verra le jour à partir de 2025.

C'est une étape capitale pour la Métropole. Elle vient d'adopter, ce vendredi, le projet de restructuration du réseau de transport en commun. "InspiRe" transforme la Métropole, pour laisser plus de place aux bus et aux vélos.

L'objectif principal pour la métropole : inviter les automobilistes à se diriger vers les transports en commun. "Aujourd'hui, 60% des clermontois et des habitants de la Métropole utilisent leur voiture pour faire des déplacements de moins de 3 kilomètres", illustre Olivier Bianchi.

Le projet, en deux phases, verra le jour en décembre 2025. Le chantier devrait être terminé pour la mi 2027.

Rejoindre le centre-ville en 30 minutes

Tout le réseau de transport en commun de Clermont sera restructuré, avec deux nouvelles lignes de bus à Haut Niveau de Service sur les voies B et C, en plus du tramway. En 2025, près de 9 habitants sur 10 seront à moins de 300 mètres d'une station de bus. L'idée, c'est de pouvoir rejoindre le centre-ville en 30 minutes maximum grâce aux bus.

Bus électriques et plus de végétation

Les bus, eux, seront entièrement électriques. C'est aussi le projet de la Métropole : rouler au zéro carbone. Elle signe avec la société "Hess et Hitachi", déjà en service à Nantes et à Genève.

En 2025, vous verrez aussi davantage d'arbres au bord des voies : l'agglomération compte en planter 1500.

L'utilisation du vélo sera aussi favorisé, avec 21 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires. Elles remplaceront certaines places de parking en centre-ville, au profit de parc-relais le long des toutes nouvelles lignes B et C. Vous en trouverez par exemple à la Grande Halle de Cournon, à l'aéroport d'Aulnat, et au Breuil, à Royat.

Forcément, il sera difficile de circuler dans la Métropole durant les deux prochaines années de travaux. La Ville mobilise d'ailleurs 50% des effectifs des agents municipaux pour le chantier. Olivier Bianchi tient à être totalement transparent à ce sujet : "Evidemment, on a conscience que les deux ans et demi de chantier vont être longs, lourds, pénibles puisque ce sont des travaux sans commune mesure. Mais après, c'est permettre à notre ville de vivre une nouvelle ère dans laquelle nous vivrons mieux et nous respirerons mieux."

Un chantier qui coûtera au total 324 millions d'euros.