Un nouveau viaduc est en train de voir le jour à Saint Calais. Avec plus de 120 mètres de long, il s'agit du plus long viaduc du département. Il a donc fallu une opération exceptionnelle pour poser sa charpente.

Saint-Calais, France

Les habitants de Saint-Calais on assisté à une opération peu banale : la charpente du futur viaduc a été tirée dans le vide à l'aide de rails et de poulies pour rejoindre chaque bord de la nouvelle route. Une installation délicate qui a duré de 9 heures à 21 heures ce mardi.

Le nouveau viaduc le plus long de la Sarthe - plus de 120 mètres - est la dernière partie de la déviation de Saint Calais. Ce nouvel axe doit permettre de désengorger la commune et surtout sécuriser la voie. "L'ancienne déviation était très pentue, et ça arrivait dans le lac, combien d'accident il y a eu..." témoigne Janny, un habitant de la commune voisine venu observer l'installation impressionnante du pont. "Partout en France, cette déviation était connue des camionneurs. Elle a été un peu... ratée au départ", confirme Joël, originaire de Saint Calais, avant d'ajouter : "Il y a longtemps qu'ils auraient dû construire ce pont."

Une nécessité de sécurité que confirme le président du conseil départemental, Dominique Le Méner : "Plus de 6000 poids lourds passent sur cet axe. Il fallait donc sécuriser et fluidifier pour répondre aux attentes." Le viaduc doit ouvrir à la circulation cet été. Il aura coûté 3,4 millions d'euros sur les 23 millions du projet au total. Les travaux sur le reste de la déviation vont se poursuivront jusqu'à fin 2018, début 2019.

A voir - une timelapse des travaux jusqu'à la pose du viaduc :