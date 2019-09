VIDEO On a testé la vélorue de Dijon

Dijon, France

La vélorue de Dijon donne la priorité aux cycliste sur 500 m de l'avenue Jean Jaurès entre le Pont du Canal et la Place du 1er Mai en direction du centre-ville. Les voitures ne doivent pas doubler les vélos sur cette portion étroite : priorité aux cyclistes. Le dispositif est installé depuis quelques jours avec un double chevron tracé au sol pour indiquer cette vélorue. Depuis 2015, le code de la route rend possible ces vélorues.

Informer les automobilistes et les cyclistes que les vélos sont prioritaires

Les cyclistes ne connaissent pas encore cette vélorue de 500 m. Laurent l'ignorait, pourtant il est en vélo à quelques mètres du panneau jaune qui indique ce tronçon prioritaire : "ha ouais? Vous voulez dire que c'est dans la loi ? Nous serions prioritaires ? Alors faut le dire aux automobilistes de cette avenue" insiste ce cycliste qui râle contre les conducteurs avec le portable au volant .

Des cyclistes sur le trottoir pour éviter le bouchon de voiture

Circuler en vélo sur un trottoir est toléré pour les enfants de moins de 8 ans... mais des cyclistes continuent de rouler sur le trottoir avenue Jean Jaurès à quelques centimètres de la vélorue. "Ça n'a rien changé. c'est come avant " se désole Clara. Elle ne lâche pas la main de son enfant car un cycliste a percuté une fillette l'an passé devant l'école :"les cyclistes doivent comprendre qu'ils sont interdits sur le trottoir".

J'ai pédalé sur la vélorue de Dijon Copier

Parmi ceux qui n'ont pas compris et continuent de pédaler sur le trottoir, Jacobin : "je me souviens pas des lois sur les vélos... mais j'ai pas envie que les voitures m'écrasent !" . Laurent vend des vélos sur l'avenue Jean-Jaurés et il a identifié pourquoi les cyclistes préfèrent le trottoir : "les voitures bouchonnent place du 1er mai donc les vélos ne veulent pas rester derrière les voitures. Comme la voie est trop étroite pour passer, ils montent sur le trottoir".

Davantage de pistes cyclables ou passer un brevet de cycliste

Frédéric emrunte la vélorue chaque jour pour aller au travail. Il estime que "c'est toujours mieux que rien mais Dijon manque surtout de pistes cyclables pour circuler tranquillement du nord au sud de la ville sans être une gène pour les piétons ou les voitures. Je comprends bien que rouler à 20 km/h derrière un vélo c'est gênant".

Au volant au feu rouge, Jean Luc n'apprécie pas cette priorité donnée aux cyclistes : "tant que les gens ne seront pas civilisé au volant - lapsus intéressant... - au guidon, pardon. Comme les cyclistes se mettent en danger tout seuls, si on leur donne la priorité, ça va être du grand n'importe quoi. Il faudrait que les cyclistes passent le BSR", le brevet de sécurité routière nécessaire pour piloter un scooter dès 14 ans.