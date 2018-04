Paris, Île-de-France, France

Mardi après-midi, 14h30, sur le périphérique parisien, un jour de grève des transports. La circulation est dense. L'entrée sur la voie rapide se fait en mode manuel, mais une fois inséré, l'ingénieur de Valéo qui conduit le véhicule, appuie sur un bouton et c'est parti! ll lâche volant et pédales. Désormais, la voiture conduit toute seule.

Et on se sent en sécurité. La voiture adapte sa vitesse au véhicule qui la précède en respectant une bonne distance, elle freine et accélère sans à-coups. La conduite est globalement plus souple que celle d'un automobiliste lambda. Grâce à ses multiples capteurs (caméras, radars, lasers), la voiture autonome a une vision à 360 degrés de la circulation et anticipe donc beaucoup plus.

Sauf si on lui indique de doubler avec le clignotant, la voiture reste sagement sur la file de droite. Elle est bien plus disciplinée que les conducteurs qui slaloment sans cesse d'une voie à l'autre. On se fait d'ailleurs une petite frayeur quand une voiture manque de nous percuter sur la droite en se rabattant. L'ingénieur de Valéo préfère alors reprendre la main.

Impossible de savoir si notre voiture, seule, aurait évité la collision. "Normalement, la voiture aurait été détectée par le laser scanner à droite, mais dans le doute, on préfère reprendre la main pour éviter l'accident", explique Frédéric Wilhelm, l'ingénieur de Valéo qui conduit la voiture.

Aucun accident

Les différents prototypes de véhicules autonomes développés par Valéo n'ont à ce jour eu aucun accident, malgré les centaines de milliers de kilomètres parcourus depuis près de trois ans. Principalement sur autoroute et voies rapides, tel que le périphérique. Un terrain d'expérimentation particulièrement complexe et donc intéressant. "Les marquages au sol sont souvent effacés, les voitures freinent et accélèrent brusquement, font des queues de poisson, les deux-roues roulent entre les files. C'est important de montrer que la voiture autonome est capable dans toutes ces situations", explique Virginie Picron, directrice innovation pour le véhicule autonome chez Valéo

Emmanuel Macron a annonce jeudi 29 mars vouloir élargir le périmètre des expérimentations à partir de l'an prochain et autoriser les voitures autonomes à rouler sur les routes française dès 2022. Ce sera possible assure Valéo qui prévoit de commencer à équiper les voitures de série d'ici trois ans.