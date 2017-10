Une voiture sans conducteur qu'on commande via une application, comme un taxi. C'est le projet présenté jeudi par l'institut de recherche Vedecom, basé à Versailles.

Imaginez une voiture sans conducteur qui vient vous chercher sur un simple clic! Ce n'est pour l'instant qu'un projet de recherche de l'institut Vedecom, basé à Versailles, mais ces "taxis autonomes" pourraient bientôt rouler sur nos routes. Une démonstration a eu lieu jeudi sur le circuit de Satory, dans les Yveline, en présence de la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

Après avoir passé commande via son smartphone, comme sur n'importe quelle application de taxi ou de VTC, un véhicule s'avance. Une Renault Zoé, redessinée et bardée de capteurs et de caméras. On prend place à l'arrière. A l'avant, personne sur le siège conducteur. Et pourtant la voiture démarre, et parcourt sans encombre le trajet prévu.

Vidéo : on a testé le "taxi autonome". Une voiture sans chauffeur qu'on commande sur smartphone https://t.co/nGANf3vDs3pic.twitter.com/I5t48ynDtP — France Bleu Paris (@francebleuParis) October 5, 2017

Pas de chauffeur donc mais quand même un humain derrière des écrans dans le poste de supervision situé un peu plus loin. "Il permet de prendre la main dans les 2 ou 3% de situations où la voiture autonome est aujourd'hui bloquée. En cas de mauvaise visibilité par exemple, explique Nadège Faul, chargé de recherche à Vedecom.

Cette solution pourrait ainsi être développée rapidement pour un usage commercial. Dans des territoires où des transports collectifs ne sont pas rentables, le transport autonome à la demande peut-être la solution, selon Gilles Le Calvez, directeur du programme "Véhicule", de l'institut de recherche. Sur le plateau de Saclay par exemple. C'est là qu'aura lieu la prochaine étape du projet : tester le service avec de vrais passagers.