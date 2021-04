VIDÉO - Ales'Y, en covoiturage, bus, navette, vélo et trottinette : une offre globale de déplacement à Alès

La ville d'Alès et Ales-Agglomération se dotent d'une offre globale de déplacements. Bus, covoiturage, navette en centre-ville, vélos et trottinettes, des services qu'on retrouve plutôt à l'échelle des grandes métropoles, avec la volonté des collectivités de s'engager dans la transition énergétique.

La société Kéolis remporte la délégation de service public sur Alès Agglo. Elle court jusqu'en 2030, mais c'est son offre de mobilités multiples qui a retenu l'attention d'Alès-Agglo (et de son bras armé le SMTBA syndicat mixte du transport du bassin alésien). Il s'appelle Ales'Y désormais (en lieu et place de Ntec) et se déclinera en bus, dont des navettes gratuites en centre ville 100% électriques, une mise en location de vélos (électriques aussi) et surtout un service public de covoiturage.

"Alès a vraiment tout d'une grande."

Des services offerts plutôt dans les grandes agglo et appliqués à une ville moyenne (à taille humaine) qui connait elle aussi son lot d'embouteillage et d'aspiration de la population à réduire l'impact carboné. Ales'Y se décline en bus dont un prochain à l’hydrogène, en vélo (200 mis en location), en trottinette (une cinquantaine), en navette gratuite pour le centre-ville, le tout en électrique.

L'usager pouvant passer de l'un à l'autre pour son déplacement. "Une question d'équité pour tous les territoires", souligne le vice-président de la région Occitanie, Jean-Luc Gibelin, qui soutient financièrement l'opération.

"Une offre de mobilité complète aux services des alésiens et grands alésiens."

Alès terre d'accueil des RIVES (les rencontres Internationales de Véhicules Ecologiques) est engagée dans la transition écologique. Une ville qui connaît elle-aussi son lot d'embouteillages. Monte également dans la population, le souci de l'environnement.

On se devait donc d'adapter son offre de transport à cet air du temps. Le déplacement se décline en tout électrique (ou quasiment, le temps de renouveler la flotte), désormais. La collectivité d’ici à l'été devrait - également - expérimenter un bus à hydrogène.

"Nous avons inventé un service public de covoiturage."

Il y a enfin Ales'Y, un service public de covoiturage (via une application smartphone), "400 utilisateurs sur la ligne Saint Jean-du-Gard-Anduze avant que l’expérimentation ne s’arrête à cause de la Covid", explique le président de l'Agglo, Christophe Rivenq.

Mais cette expérimentation a servi. "Nous créons en complément des lignes de bus, dès septembre quatre lignes". Un véritable "service public de covoiturage", selon lui. Au total, 10 dans les mois qui suivent. Ales'Y ? On y va ?

Ville, Agglomèration et région Occitanie, partenaires © Radio France - Ludovic Labastrou

