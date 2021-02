VIDÉO - Au cœur du Technicentre de Bischheim pour les 40 ans du TGV

Cette année le TGV fête ses quarante ans. Ce 26 février exactement le TGV battait le record du monde de vitesse en atteignant les 380 km/h ! Pour l'occasion, France Bleu Alsace est allé visiter le technicentre de Bischheim qui redonne un second souffle aux TGV.

Le TGV fête son 40e anniversaire cette année. Ce vendredi, on célèbre un anniversaire particulier : le 26 février 1981 la rame n°16 du TGV bat le record du monde de vitesse avec une pointe à 380 km/h ! Pour l'occasion, France Bleu Alsace s'est plongé au coeur du technicentre de Bischheim, un centre spécialisé dans la maintenance et la rénovation des TGV. Un immense site de 28 hectares, sur lequel travaillent 782 agents et 197 ingénieurs de la SNCF.

Le saviez-vous ?

Tous les OUIGO sont passés par Bischheim. 38 TGV ont été rénovés puis transformés en OUIGO. Chaque année le Technicentre rénove entre 8 à 10 TGV.