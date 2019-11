VIDEO -"Beaucoup de tensions chez les cheminots", Dominique Gabillet, UNSA-Ferroviaire en région Centre

Dominique Gabillet est le secrétaire régional adjoint du syndicat Unsa-Ferroviaire. Invité ce mardi sur France Bleu Touraine, il confirme la menace d'une grève dure et reconductible le mois prochain.

Oui, on peut s'inquiéter pour ce mois de décembre. Il y a beaucoup de tensions et d'attentes chez les cheminots. Après de nombreuses réformes, après celle de 2018 et la disparition du statut pour les nouveaux entrants à partir du 1er janvier prochain, cette réforme des retraites est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand je suis entré à la SNCF, nous étions 250 000 cheminots. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 145 000".