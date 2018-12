VIDÉO – Bienvenue à bord du nouveau ferry entre Cherbourg et Dublin, le plus gros du monde

La compagnie Irish Ferries vient de recevoir son nouveau bateau : le WB Yeats, le plus gros ferry de transport de passagers du monde. Il assurera dès le mois de mars les liaisons entre Cherbourg et Dublin.

Livré avec quelques mois de retard, le WB Yeats est enfin arrivé à bon port. Le nouveau mastodonte de 55.000 tonnes de l’Irish Ferries assurera à partir du mois de mars les liaisons entre Cherbourg et Dublin. Ce bateau long de 194,8 m peut transporter jusqu’à 1.800 passagers et 1.200 voitures.

Irish Ferries mise sur le luxe

Le navire dispose de 455 cabines dont plusieurs suites de 35m² avec balcon privatif. La compagnie souhaite miser sur le luxe pour attirer une nouvelle clientèle, parfois rebutée par l’image du voyage en ferry. Un espace bar et restauration haut de gamme a également été aménagé. Ce confort a un prix : le tarif d’une suite peut atteindre 1.000 euros en haute saison, dix fois plus que la cabine simple.

Le plus grand concurrent des ferries, ce sont les compagnies aériennes. C’est important pour nous de montrer aux clients que c’est agréable de voyager à bord d’un ferry » - Ole Bockmann, directeur Irish Ferries

Pendant les 17 heures de traversée entre Cherbourg et Dublin, les passagers peuvent profiter des brasseries, des bars, des salles de jeux avec machines à sous et d’une salle de cinéma. Les chauffeurs routiers disposent eux d’un espace privé avec salle de repos et self-service.

Le WB Yeats remplacera l'Oscar-Wwilde sur la ligne Dublin-Cherbourg de mi-mars à la fin septembre avec quatre rotations par semaine. Sa construction a coûté 150 millions d'euros.