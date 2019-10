VIDÉO – Brexit : le port de Cherbourg teste sa "frontière intelligente"

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

A deux semaines du divorce avec le Royaume-Uni, le port de Cherbourg est en ordre de marche. Les autorités ont testé ce mardi le nouveau dispositif qui sera déployé dès l'officialisation du Brexit. Plus de 50.000 camions débarquent à Cherbourg dont 20.000 en provenance de l'Angleterre. Pour ces derniers, les règles seront plus strictes après le 31 octobre.

Un filtre pendant la traversée

Pour éviter une fouille systématique et des embouteillages monstres, il a été décidé de mettre en place une « frontière intelligente » basée sur la technologie et la transmission de données en temps réel. Concrètement, la marchandise transportée est déclarée avant l'embarquement en Angleterre. La compagnie maritime et les douanes échanges leurs informations. Pendant la traversée, les documents sont traités et chaque chauffeur reçoit un code couleur à bord du ferry :

vert : le camion pourra quitter directement le port

Orange : le camion devra passer par un contrôle. Cela va d'une simple vérification de documents à une fouille complète du camion et de sa marchandise. Un espace a également été aménagé pour les contrôles vétérinaires et phytosanitaires.

Les aménagements pour se préparer au Brexit sur le port de Cherbourg ont coûté 10 millions d'euros. Quatre agents des douanes sont venus renforcer les effectifs.