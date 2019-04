VIDÉO - Bus Evolity à Montbéliard : "avec ce nouveau réseau, on veut offrir un moyen alternatif à la voiture"

Montbéliard, France

Votre radio vous faisait découvrir ce mardi matin, à l'occasion d'une matinale spéciale, Evolity, le nouveau réseau de bus de l'agglomération de Montbéliard : trois nouvelles lignes entre Bethoncourt et Valentigney, entre Grand Charmont et Audincourt et entre Montbéliard et Héricourt. Objectif : attirer de nouveaux voyageurs. Damien Charlet, le vice président de PMA, Pays de Montbéliard agglomération, en charge des transports, était l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard.

C'est un moment important pour nous"

80% du parc de bus a été renouvelé, avec vingt-cinq bus articulés qui roulent au gaz et vingt bus classiques. "C'est un moment important pour nous puisqu'on met entièrement à jour un nouveau réseau de bus, c'est un grand changement... ça faisait 40 ans que la CTPM était en service (...) on avait bien besoin de renouveler notre matériel roulant, c'est du matériel moderne, confortable", a d'emblée expliqué Damien Charlet.

Un bus qui roule au gaz

"C'est un bus qui est propre aussi, c'est important d'avoir une motorisation respectueuse de l'environnement et de la pollution de l'air, on participe à la transition écologique grâce à cela", a-t-il ajouté. "Ce sont des bus connectés et modernes avec des prises pour recharger son téléphone, avec une application mobile pour avoir en temps réel la localisation de son bus". Le cadencement prévoit un passage des bus "toutes les 7 à 15 minutes, sur le tronc commun".

L'un des nouveaux bus Evolity mis en service ce mardi 23 avril. © Radio France - Bertrand Fissot

On ne veut pas remplacer la voiture, on veut la compléter"

"Dans le pays de Montbéliard on a seulement 5% des transports en bus, c'est très peu par rapport au reste de la France, bien sûr on est au pays de l'automobile (PSA), mais il y a aussi sûrement d'autres raisons à cela (...) avec ce nouveau réseau, on veut offrir un moyen alternatif à la voiture, on ne veut pas remplacer la voiture, on veut la compléter (...) on fait le pari que ça marchera, on ne s'est pas fixé d'objectifs, on constatera au fur et à mesure, on adaptera aussi en fonction des demandes", indique Damien Charlet.

à lire aussi Pays de Montbéliard : consultation sur le réseau de bus avant la mise en route d'Evolity