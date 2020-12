VIDEO. "Ça fait 20 ans qu'on l'attend !" : la passerelle installée à Ajain au-dessus de la N145

C'est la fin d'une aberration à Ajain. Depuis plus de vingt ans, la commune située à dix minutes de Guéret était coupée en deux par la nationale 145. Cette situation invraisemblable a pris fin mardi, grâce à l'installation d'une passerelle surplombant la 2x2 voies.

60 mètres pour réunifier la commune

Mesurant soixante mètres et pesant trente-six tonnes, la passerelle a plané pendant de longues minutes dans les airs avant d'être posée au millimètre près. Une opération très délicate, selon les entreprises chargées du chantier. Quelques habitants ont bravé le froid glacial pour y assister, comme Christian : "Cette passerelle, je ne pensais pas la voir de mon vivant. Je l'attends avec impatience, parce que ma fille habite juste en face de ma rue... mais de l'autre côté de la 145 ! "

"C'est une grande satisfaction, c'est une journée assez exceptionnelle", commente le maire Guy Rouchon. Grâce à cette passerelle, la centaine d'enfants de l'école d'Ajain pourront aller au stade en seulement six minutes à pied. Jusqu'à présent, ils devaient faire un détour d'un kilomètre et demi, le plus souvent en bus. "Chaque voyage coûtait 80 ou 100 euros, c'était du gâchis. Notre emprunt sera remboursé simplement par le fait de ne plus payer ces trajets", précise Guy Rouchon.

Une quinzaine de personnes travaillent sur ce chantier. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

On pourra l'emprunter courant janvier

L’installation de cette passerelle est le point d'orgue des travaux débutés il y a quatre mois. Le chantier, qui a coûté 550 000 euros, a été financé pour moitié par l'Etat, et par un fonds européen à hauteur de 25%.

Les travaux se poursuivent mercredi 9 décembre avec le coulage du béton et la pose de l'enrobé. La circulation restera interrompue sur la RN 145 et sera déviée par le bourg d'Ajain jusqu'à 15 h mercredi.