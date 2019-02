VIDEO - CDG Express : Elisabeth Borne sur France Bleu Paris "Il n'est pas question que les travaux perturbent le RER B"

La ministre des transports Elisabeth Borne était l'invitée de France BLeu Paris ce mercredi matin. Elle confirme le lancement de la navette très controversée entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle. Elle assure que cela "ne se fera pas au détriment des transports du quotidien".

Île-de-France, France

Elisabeth Borne était l'invitée de France Bleu Paris ce mercredi matin. Elle a confirmé la construction du CDG Express, qui doit relier Paris à l'aéroport de Roissy en vingt minutes. La ministre a estimé qu'on "ne peut pas se satisfaire de la desserte de l'aéroport de Roissy. On a 90 000 personnes qui travaillent sur la plateforme, on a chaque jour plus de 100 000 passagers. L'essentiel de la desserte se fait par la route avec des congestions qui vont croissant. Ce projet ne se fera pas au détriment des transports du quotidien."

Le calendrier sera-t-il tenu ?

CDG Express devrait être opérationnel pour les Jeux olympiques de 2024. "SNCF Réseau nous dit que ce calendrier sera respecté. Si le calendrier est irréaliste on prendra les décision qu'il faut", a assuré Elisabeth Borne sur France Bleu Paris

