VIDÉO - Cet été, bateaux et vélos électriques à l'honneur autour du lac d'Annecy

Circuler en voiture, l’été, autour du lac d’Annecy est synonyme de galère. Pour faire sauter les bouchons ou tenter de les limiter, le Grand Annecy relance son plan Mobil’été . Parmi les mesures dévoilées ce mercredi, le renforcement de l’offre de vélos à assistance électrique (VAE). Plus de 400 VAE seront mis à disposition dans 69 stations (contre 40 l’été dernier) réparties autour du lac et dans de nombreuses communes de l’agglomération. Ces vélos sont en libre-service, 7 jours sur 7 et 24h sur 24. La première heure de location est à 1,50 € avec les 30 premières minutes gratuites.

Les vélos à assistance électrique de Vélonecy sont en libre-service autour du Lac d'Annecy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Un bateaux-taxi volant et électrique sur le lac

Mais cette année, la principale nouveauté se trouve… sur l’eau. Dès le 1er juillet, le lac d’Annecy va accueillir une liaison lacustre "0 émission". La ligne reliera Veyrier-du-Lac et Annecy avec huit rotations quotidiennes effectuées par des bateaux électriques et le bateau-taxi volant de Seabubbles (deux rotations par jour). "C’est une première mondiale", affirme la présidente du Grand Annecy, Frédéric Lardet.

100% électrique, la capsule en forme de goutte d’eau conçue par SeaBubbles pourra embarquer quatre passagers. "C’est un bateau innovant", explique Virginie Seurat, la directrice générale de la société installée à Saint-Jorioz. "Il est équipé d’hydrofoil. C’est comme une aile d’avion qui lui permet, à partir d’une certaine vitesse, de voler 50 à 60 cm au-dessus de l’eau." Un système vertueux selon les concepteurs de l’engin. "Pas de bruit, pas d’émission de CO2 et pas de vagues donc il n’abîme pas les berges du lac", poursuit Virginie Seurat.

A bord du bateau volant SeaBubbles sur le lac d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Avec cette expérimentation sur le lac d’Annecy soutenue par l’État et le Grand Annecy, SeaBubbles espère emmagasiner un maximum d’expérience. "Nous ne sommes qu’au début de l’histoire des bateaux électriques", indique la directrice de la société qui travaille déjà sur un modèle beaucoup plus grand : un bateau-taxi volant de 12 places.

Prix des traversées en bateau électrique entre Veyrier-du-Lac et Annecy : 9 € (4 € pour les enfants de 2 à 12 ans)

Le plan Mobil’été du Grand Annecy prévoit également la gratuité des bus de la Sibra entre le 1er juillet et le 31 août.