VIDEO - Championnats de voltige aérienne à Châteauroux : un avion électrique unique en son genre

Châteauroux, France

Si vous habitez dans le secteur de Châteauroux, impossible de passer à côté : les moteurs des avions des championnats mondiaux de voltige aérienne résonnent toute la journée. La compétition se tient en ce moment, et jusqu'au 31 août, à l'aéroport de Châteauroux-Déols. On entend donc les moteurs des avions... enfin presque tous, parce qu'il y a un appareil qui se fait discret : un avion électrique. Ce petit appareil est unique en son genre, il n'en existe pas d'autre en France pour le moment.

Cet avion électrique est pour le moment en phase de test. C'est Jérôme Coornaert qui est son pilote instructeur référent. Ce contrôleur aérien d'Orly y donne notamment des cours aux apprentis pilotes. Selon lui l'appareil a deux grands avantages : il ne fait pas de bruit en vol, et gêne donc moins les riverains, et il est plus écologique qu'un avion classique.

La vue sur le tableau de bord de l'appareil © Radio France - Manon Klein

Est-ce que l''on pourrait imaginer un jour un championnat du monde voltige aérienne avec des avions électriques ? "Des prototypes existent" répond Jérôme Coornaert, qui pense que ces appareils devraient assez vite prendre dans l'ampleur dans le secteur. Pour ce qui est du transport aérien, cela risque de prendre un peu plus de temps selon le pilote.