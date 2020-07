VIDÉO - Châteauroux : les visites de l'aéroport remportent un gros succès

Pour faire découvrir les coulisses de l'aéroport de Châteauroux, l'Office de tourisme organise des visites pendant tout l'été. Et c'est un gros succès ! À tel point qu'elles sont toutes complètes. France Bleu Berry vous emmène en visite, au plus près de avions sur le tarmac.

On en a beaucoup parlé pendant le confinement : l'aéroport de Châteauroux qui tourne à plein régime depuis plusieurs mois. Il a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à son activité de maintenance et de fret. Au plus fort de la crise du Covid, du matériel sanitaire est arrivé en France via Châteauroux. Plus de 145 millions de masques ont transité par l'aéroport castelroussin.

L'aéroport, ancienne base américaine de l'OTAN, accueille aussi une quarantaine d'avions, certains en maintenance, d'autres cloués au sol à cause de la crise économique. On y trouve notamment 11 impressionnants A380 de la compagnie British Airways.

Pour faire découvrir les coulisses du site, l'Office de tourisme de Châteauroux organise une dizaine de visites cet été. Et c'est un gros succès ! Malheureusement, elles sont déjà toutes complètes... mais France Bleu Berry a pu y participer, ce lundi 6 juillet, et vous emmène au plus près des avions.

Ancienne base américaine de l'OTAN dans les années 1950 et 1960

Dans le hall, le directeur Didier Lefresne, accueille le petit groupe de chanceux, prêts à découvrir les secrets de l'aéroport. "On commence par une explication de l'histoire de l'aéroport, qui a une histoire assez atypique. Ensuite, on leur montre les pompiers, on leur explique qu'il y a des pompiers qui travaillent sur l'aéroport. C'est toujours impressionnant de voir des gros camions de pompiers", indique-t-il.

"Ensuite on fait un tour du terrain pour voir tous ces beaux avions qui sont stockés chez nous depuis quelques semaines", ajoute Didier Lefresne, au volant du minibus qui sillonne la piste pour admirer les bâtiments et les avions stockés sur le tarmac castelroussin.

Dans le groupe de visiteurs curieux, on en apprend un peu plus sur la structure. "Je connais très bien cet aéroport, je l'ai connu du temps des Américains quand j'étais adolescente. Je venais boire du Coca-Cola quand il y avait les portes ouvertes ici", se souvient Monique, qui se réjouit d'en apprendre davantage. "Je ne connaissais pas du tout l'histoire des pompiers de l'aéroport, leur formation, et puis leurs superbes camions !".

Ils sont très imposants. On ne s'imagine pas quand on les voit de loin. On se sent tout petit !

La visite se poursuit au pied des A380. 11 gigantesques engins de la compagnie British Airways sont stationnés depuis plusieurs semaines sur le taxiway, pour le plus grand bonheur des passionnés. "C'est l'apothéose !", souffle Jean-Pierre. Un peu plus loin, Marie-France prend les avions en photos sous tous les angles. "Ils sont très imposants. On ne s'imagine pas quand on les voit de loin. On se sent tout petit !", raconte cette Parisienne en vacances dans la région.

Au pied des A380

"J'ai l'impression qu'ils ont tous des étoiles dans les yeux, ils sont très contents. Ils comprennent comment ça fonctionne. Je pense qu'on a tous nos yeux d'enfants avec le regard qu'on porte sur ces avions, c'est toujours impressionnant de passer à côté d'un A380", s'enthousiasme Didier Lefresne, fier de mettre en avant l'aéroport.

"C'est tellement agréable d'expliquer notre façon de travailler, même si on ne peut pas tout dire, et de montrer aux gens qu'il y a des métiers très techniques, des spécialités, et beaucoup de gens qui aiment leur travail ici. Ça permet aussi de faire taire certaines légendes urbaines et rumeurs qui tournent autour de notre structure, et de voir à l'intérieur ce qu'il s'y passe", ajoute-t-il. Face à l'engouement suscité par ces visites, il n'exclut pas d'en organiser à nouveau à l'avenir.