VIDEO - Co-voiturage : Combien de passagers au MAXIMUM par véhicule ?

La vie reprend son cours, et la voiture reprend la route. Oui mais vous qui étiez adepte du co-voiturage vous vous posez des questions fort légitimes : Plus de deux personnes dans une voiture, c'est autorisé ?

Le co-voiturage est une réponse élégante et pragmatique aux embouteillages et à la pollution. Plus il y a de monde par voiture, moins il y a de véhicules en circulation. Oui mais aujourd'hui la promiscuité induite par ce co-voiturage semble difficilement compatible avec la propagation du virus. Du coup la question se pose : combien-à-t-on le droit de mettre de passager dans une voiture ?

EN THÉORIE

Idéalement un voyage en co-voiturage doit se passer de la façon suivante : un seul passager, à l'arrière du véhicule, en diagonale par rapport au conducteur. Donc derrière le siège passager.

EN PRATIQUE

La loi est formelle : il n'y a aucune loi. Aucune loi n'empêche le co-voiturage en mode "sardine". C'est comme bien souvent le bon sens qui dicte notre conduite. Donc OUI vous pouvez co-voiturer à 4, mais OUI vous allez faire attention : la taille du véhicule est un bon indice de la pertinence du sujet, et les gestes barrière sont plus que jamais d'actualité. Tout comme le masque. Bref : faites attention, soyez responsables, et bonne route.