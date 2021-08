VIDÉO - Comment en 50 ans, Strasbourg a chassé la voiture de son centre-ville

L'expérience de piétonnisation d'une partie de l'hypercentre de Strasbourg prend fin ce mardi. Elle s'inscrit dans une histoire plus large : celle d'une ville à l'avant-garde pour faire reculer massivement la voiture de son centre.

Quelle place donner à la voiture dans nos centres-villes ? La réponse à cette question a largement évolué au fil des décennies. D'une voiture toute-puissante jusqu'au début des années 1990, Strasbourg a renversé la tendance en l'espace d'une trentaine d'années.

Un piétonnisation timide dans les années 1970

La réflexion autour de la piétonnisation commence il y a près de cinquante ans. Le 26 mai 1973, le maire de Strasbourg Pierre Pfimlin inaugure en grande pompe un premier secteur sans voiture, sur quelques rues étroites, près de la cathédrale et du Palais-Rohan.

"Nous souhaitons que le promeneur puisse flâner toute à son aise dans cette merveille qu'est le Vieux-Strasbourg", explique l'édile de l'époque, au milieu de la foule, s'attirant déjà à l'époque la colère des commerçants.

En 1975, le secteur piétonnier s'étend davantage au secteur de la cathédrale, notamment la rue Mercière, et la place de la Cathédrale. En 1977, il s'étend à une partie de la Petite-France.

Cette première étape n'est toutefois qu'une infime goutte d'eau, une mesure très marginale au regard des grands ouvrages de déversement des véhicules qui sont construits à l'époque à Strasbourg, place des Halles, Kléber ou Gutenberg. La montée en puissance de la voiture semble inéluctable. La piétonnisation, une minuscule mesure compensatoire.

Les années 1990, révolution et résistances

Dans les années 1990, Catherine Trautmann devient maire, et Strasbourg commence à renverser la vapeur : le tramway s'apprête à changer le centre-ville du tout au tout. La première ligne est inaugurée en 1994, avec une conséquence de taille : impossible désormais de traverser le centre-ville en voiture, via les places Kléber et Gutenberg. Le transit nord-sud, jusque-là congestionné par le trafic routier, est coupé.

Jeune urbaniste à l'époque, Alfred Peter a été l'un des grands artisans de ce bouleversement, "une révolution" selon lui :

Nous avons fait la Une. Nous étions la première ville à toucher à l'hégémonie de la voiture.

"Ça a été un moment épique. Il a écorné cette toute-puissance de la voiture, et a marqué le début d'une nouvelle ère", se rappelle l'urbaniste. Les deux petits secteurs piétons autour de la cathédrale et de la Petite-France se retrouvent agrégés. Les Strasbourgeois peuvent se promener librement sur un vaste plateau, en partie libéré du trafic routier.

Le tramway de Strasbourg en septembre 1999 © Maxppp - CEDRIC JOUBERT

Le bouleversement ne s'est pas fait sans heurts. Les commerçants sont vent debout. "On nous prenait pour des fous, se souvient Alfred Peter. Quand les gens ont découvert que le tramway allait bousculer tout ce qui se passe en surface, une résistance très violente s'est installée" :

Rue des Francs-Bourgeois, un boucher m'a couru après avec un couteau.

Catherine Trautmann tient bon. Puis dans les années 2000, le réseau de tramway continuera de s'étendre, et de modifier le paysage urbain.

En 2010, au pied de la cathédrale, la place du Château est libérée à son tour des voitures en stationnement. En 2019, le quai des Bateliers devient piéton à son tour, et s'impose désormais comme un lieu de promenade incontournable. "Aujourd'hui, personne n'imagine une seconde revenir en arrière", conclut Alfred Peter.

Quai des Bateliers à Strasbourg, en août 2021 © Radio France - Aude Raso

Faut-il aller plus loin ?

En cet été 2021, la ville de Strasbourg a expérimenté la piétonnisation d'une partie de son hypercentre. Quasiment l'entière moitié est de la Grand Ile, déjà peu fréquentée par les voitures, est restée réservée aux passants pendant les heures les plus fréquentées, du 1er juillet au 31 août. Le dispositif a-t-il vocation à devenir pérenne ? Un bilan doit être tiré avec les commerçants et les habitants.

Strasbourg est l'une des villes de France qui a poussé le plus loin la piétonnisation de son hypercentre. Le succès du quai des Bateliers ouvre la question de fermer d'autres quais aux voitures. Quant aux parkings souterrains, sous les places Kléber et Gutenberg, ils continuent d'attirer les voitures dans le centre.

Mais des voix s'élèvent pour ne pas aller trop loin dans la chasse aux voitures, avec la crainte que Strasbourg devienne une "ville-musée" ou "carte postale", davantage tournée vers les touristes que vers ses habitants. Le débat est ouvert depuis cinquante ans, et n'a pas fini d'agiter la capitale alsacienne et sa périphérie.