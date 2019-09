VIDÉO - Contournement de Beynac : tout comprendre en deux minutes

Vous n'avez pas tout suivi sur la déviation de Beynac ? France Bleu Périgord vous explique, en deux minutes, ce qu'il faut savoir pour comprendre les enjeux de ce dossier, alors qu'un nouvel épisode judiciaire se joue ce mardi.

Beynac-et-Cazenac, France

Le contournement de Beynac fait partie d'un projet plus global datant d'une trentaine d'années : "La voie de la vallée". Il s'agit d'un itinéraire le long de la Dordogne, entre Libourne (Gironde) et Souillac (Lot). Deux portions de route restent aujourd'hui à construire pour éviter de traverser Beynac, et sa forteresse classée du XIIe siècle.

entre Bergerac et Couze

et entre St-Vincent-de-Cosse et Vézac.

Quels travaux ?

La déviation de Beynac suppose la construction :

d'une route de 3,4 km

de deux ponts sur la Dordogne (au Pech et Fayrac)

d'un pont-rail pour passer sous la voie ferrée

et de passerelles pour les piétons.

Quels arguments "pour" ?

Ses défenseurs, dont le plus farouche, Germinal Peiro, le président du département, avancent surtout des questions de sécurité dans le bourg de Beynac. Il y passe 6.000 véhicules par jour dont 300 camions et des pics à 10.000 véhicules en été. Le conseil départemental souligne aussi des risques de chute de blocs de pierre depuis la corniche.

Quels arguments "contre" ?

Les opposants, dont Stéphane Bern (le plus médiatique) dénoncent un massacre de la vallée de la Dordogne et de la biosphère et un coût des travaux jugé exorbitant, initialement estimé à 32 millions d'euros. La mairie de Beynac estime qu'on peut "traverser la commune sans problème" depuis les nouveaux aménagements.

Où en est-on ?

Début 2018, les travaux ont commencé. Ils ont été stoppés en décembre suivant par le Conseil d'État. Mais si l'État a renoncé à faire appel, le département reste sur sa position. Tout détruire coûterait 45 millions selon Germinal Peiro

Que s'est-il passé depuis l'autorisation des travaux ? © Radio France - Clémence Fulleda