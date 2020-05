VIDÉO - Coronavirus : Romain, chauffeur routier normand, confiné sur les routes de France

En pleine crise du coronavirus, France Bleu vous propose une série de témoignages de Normands face à la pandémie. Premier épisode ce mardi 5 mai 2020 avec Romain Granval, chauffeur routier dans l'Eure, confiné sur les routes du nord de la France depuis le début de la crise.

Romain Granval, 24 ans, est confiné au volant de son poids-lourd depuis le début de la crise du coronavirus. Chauffeur routier en nutrition animale pour les transports Blondel-Voisin, cet Eurois originaire de Bourgtheroulde continue de travailler. Il sillonne les routes de la moitié nord de la France pour transporter des aliments pour du bétail.

Il faut anticiper

Se nourrir, prendre une douche, faire ses besoins : tout est plus compliqué avec la fermeture des restaurants et de nombreuses aires de repos habituellement fréquentés par les routiers. "Il faut anticiper" confie Romain. Avec le déconfinement à partir du 11 mai, le jeune routier souhaite "reprendre une vie normale". En attendant, Romain Granval veut remercier "tous les restaurants qui nous ont servis des plateaux repas" et saluer "tous mes collègues et les chauffeurs en nutrition animale".