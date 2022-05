VIDÉO - Dans les entrailles des écluses de Gambsheim

Les plus grandes écluses fluviales de France se refont une beauté. Avant de titanesques travaux de restauration de plus de trois ans à partir d'octobre 2022, les premières opérations de fiabilisation des écluses est de Gambsheim ont commencé.

Une cure de jouvence pour les écluses de Gambsheim. A partir d'octobre 2022, d'importants travaux de rénovation vont être engagés pour résoudre les dysfonctionnements liés au vieillissement de ces ouvrages d'art inaugurés en 1974. Un chantier titanesque de plus de trois ans financé par 30,3 millions d'euros. Une opération hors-norme pour des structures aux dimensions gigantesques : chaque sas d'écluse mesure 270 mètres de long, 24 mètres de large, 17 mètres de profondeur et contient 70 000 mètres cubes d'eau, l'équivalent de 28 piscines olympiques.

Un chantier inédit

La première phase des travaux immobilisera le sas ouest des écluses pendant 18 mois. Le moment fort de cette opération consiste en la dépose de la porte amont (25 mètres de large, 8,35 mètres de haut, 72 tonnes) en vue de sa restauration et de son désamiantage. Une fois cette première phase achevée, et une pause d'environ six mois, le sas est subira des opérations similaires pour la même durée.

La porte aval du sas est des écluses de Gambsheim. © Radio France - François Chagnaud

Pendant les premiers 18 mois où le sas ouest sera inopérant, le sas est aura la charge d'assurer la continuité du trafic des 70 bateaux franchissant chaque jour les 10 mètres de chute entre l'amont et l'aval du Rhin à Gambsheim. En cas de dysfonctionnement de ce sas, le trafic fluvial vers Rotterdam, le plus grand port commercial d'Europe, serait totalement interrompu.

Fiabilisation avant travaux

La fiabilité de l'ouvrage est donc primordiale. Pour s'en assurer, la Direction de l'ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage (Dimoa) de l'unité opérationnelle des Voies navigables de France a commandé des travaux de fiabilisation.

Un ouvrier remplace les joints en néoprène assurant l'étanchéité du sas est des écluses de Gambsheim. © Radio France - François Chagnaud

Les entreprises Endel et Demathieu & Bard, respectivement en charge de la mécanique et du génie civil, entreprennent jusqu'au mois de juin le renforcement des rails de guidage de la porte amont, le remplacement de pièces essentielles au fonctionnement des portes, le serrage de tous les boulons de la porte aval, le remplacement des câbles de levage et le colmatage des fuites dues à la dégradation des joints coulés dans le béton.

Un projet global d'investissement

La régénération des écluses de Gambsheim s'inscrit dans un projet global amorcé par Voies navigables de France, l'exploitant, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performance signé avec l'Etat le 30 avril 2021.

Le responsable Rhin des Voies navigables de France Bastien Dion au pied de la porte aval du sas est des écluses de Gambsheim. © Radio France - François Chagnaud

Sur les 30,3 millions d'euros dédiés à ces travaux, 8,7 millions proviennent de subventions européennes. La région Grand Est participe à hauteur de 2 millions d'euros dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.

VNF a investi près de 320 millions d'euros en 2021 pour entretenir, moderniser et développer ses infrastructures. L'exploitant ajoute en 2022 une enveloppe de 345 millions d'euros.