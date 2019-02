Découvrez le nouveau métro qui roulera bientôt sur la ligne 14

La RATP teste actuellement les futures rames, les MP14, qui rouleront sur la ligne 14 fin 2019 mais aussi sur les lignes 4 et 11 d'ici 2022. Un métro plus long et plus confortable.

Paris, Île-de-France, France

Un nouveau métro circulera bientôt sur le réseau parisien. Le MP14, fabriqué par Alstom, est actuellement testé par la RATP. Si tout va bien, ces nouvelles rames devraient entrer en service d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine sur la ligne 14.

Les essais, effectués discrètement la nuit depuis janvier sur la ligne 1 du métro, ont pour but de vérifier les performances techniques (freinage, traction, compatibilité électromagnétique, confort acoustique, confort climatique…). Pour l'instant, la rame est nue, sans siège ni aucun habillage.

Longue de 120 mètres, cette rame pourra transporta entre 900 et 1200 voyageurs © Radio France - Emilie Defay

Mais on peut déjà se rendre compte de la principale nouveauté de ce métro : sa longueur. 120 mètres! C'est 30 mètres de plus que les rames actuelles de la ligne 14 qui ne comportent que six voitures contre huit pour le MP14.

Un allongement nécessaire pour accueillir les futurs voyageurs de la ligne. "Avec le prolongement au nord et au sud d'ici 2024, on va passer à un million de voyageurs par jour sur la 14", explique Philippe Martin, directeur général de la RATP. "Ces rames ont 25% de capacité en plus, elles permettront de transporter 40 000 voyageurs par heure contre 30 000 actuellement".

Un métro plus confortable et silencieux

Ce métro se veut aussi plus confortable pour le voyageur. "Nous avons réduit le bruit de 40%", explique Benoît Stéphan, directeur chez Alstom France. "L'éclairage est également amélioré ainsi que la ventilation réfrigérée pour un meilleur confort l'été". Le constructeur a également travaillé sur le confort debout avec des barres de maintien plus accessibles et des strapontins plus confortables quand ils sont relevés.

Il dispose aussi de plus de places pour les personnes à mobilité réduite. Des caméras de vidéosurveillance à 360 degrés et des écrans d'information sont également présents un peu partout dans la rame. Et malgré ces nouveaux équipements, ce train consomme 20% d'énergie en moins selon Alstom.

Les lignes 4 et 11 équipées

D'abord déployé sur la ligne 14, le nouveau métro équipera, dans des versions plus courtes, la ligne 4 quand elle sera automatisée en 2021 puis à partir de 2022 la ligne 11 prolongée jusqu'à Rosny-sous-Bois. Au total, Ile-de-France Mobilités a acheté 72 rames pour un montant de plus d'un milliard d'euros.