VIDEO : découvrez le parcours du Tram D à Bordeaux

Ce samedi, TBM inaugure la nouvelle ligne de Tram à Bordeaux, la ligne D, avec de nouvelles stations entre les Quinconces et la Mairie du Bouscat. En vidéo France Bleu Gironde vous propose de faire ce nouveau parcours.

Bordeaux, France

Samedi 14 décembre 2019, la ligne D du tramway bordelais sera mise en service. Elle va relier les stations Carle Vernet et Mairie du Bouscat dans un premier temps puis fin février 2020 les rames iront jusqu'à Eysines Cantinolle soit 23 stations au total sur cette nouvelle ligne.

Après 3 ans de travaux, la ligne D va enfin passer en mode opérationnelle et accueillir ses premiers voyageurs. Dès ce samedi les usagers des transport en commun de Bordeaux Métropole pourront découvrir le parcours entre les Quinconces et la Maire du Bouscat. Les voies passent par le Cour Tournon, la Place Tourny, les rue Fondaudège et de la Croix de Seguey, puis traversée des boulevards pour continuer sur l'avenue de la Libération. 3,7 kilomètres avec 6 arrêts : Fondaudège-Muséum, Croix de Seguey, Barrière du Médoc, Courbet, Calypso et le terminus la Mairie du Bouscat.

Après l'inauguration de samedi, France Bleu Gironde vous proposera une matinale spéciale lundi 16 décembre de 6h à 9h, émission entièrement réalisée en direct à bord de l'une des rames Citadis de la ligne D.