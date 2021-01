VIDEO - Découvrez les futurs tramways de la métropole nantaise

France Bleu vous fait découvrir ce jeudi les rames du futur tramway de la ville de Nantes. Plus économique et plus accessible, il sera déployé d'ici 2023.

A partir de 2023, la ville de Nantes va voir circuler les tramways "nouvelle génération" sur le réseau Tan. Un projet d'un montant de 219.000 euros pour 49 trams construits par l'entreprise Alstom. Avec ces nouvelles rames, la Tan annonce une augmentation de la capacité d'accueil de 20% et des tramways, qui seront 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite.

"Par leur design, ces nouvelles rames plus confortables, plus grandes et plus accessibles offriront un nouveau visage à Nantes qui s'y reflétera", a affirmé Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes métropole.

Visite guidée

En 2023, ces premiers tramways seront déployés. D'une longueur de 46 mètres, ils pourront transporter 300 personnes contre 250 actuellement. Des véhicules qui devraient, selon Nantes métropole, réduire la consommations énergétiques de "13% grâce à un meilleur rendement et un gain de masse de 21% par rapport aux autres technologies de moteurs".

Intérieur du futur tramway nantais - Nantes Métropole

A l'intérieur, "près de 40% des faces du tramway sont vitrées grâce à des baies plus hautes. Elles permettent ainsi une meilleure transparence du tramway depuis l’extérieur, une luminosité accrue à l’intérieur et un voyage plus agréable des passagers dans un espace ouvert sur la ville", explique la Métropole.

Le véhicule sera équipé de 14 écrans multimédia extra-larges "qui permettent de diffuser des informations sur le réseau".

Nantes Métropole dévoile les futurs tramways. Ils arrivent en 2023 à Nantes - Nantes Métropole

Cette quatrième génération de tramways vient en complément du réseaux actuel de 91 véhicules. Les 49 tramways seront livrés en deux temps : 14 rames en 2023 et 35 rames pour 2025-2026.

"Nous avons construit, avec les Nantaises et les Nantais, le design du tramway qui participe au paysage réel, imaginaire et symbolique afin de leur permettre de mieux habiter et cohabiter dans la ville", explique Régine Charvet Pello, directrice générale RCP design.

Combien ça coûte ?

Dans un communiqué, Nantes Métropole explique que "l’acquisition de ces 49 rames représente pour Nantes métropole un investissement global de 182.233.780 euros hors taxes soit 218.680.536 euros toutes taxes comprises. Pour en assurer le financement, la collectivité a signé un contrat cadre avec la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (la CEB) lui permettant d’emprunter jusqu’à 150 millions d'euros."