Gif-sur-Yvette, France

L'opération a duré deux jours et nécessité d'importants moyens. Le relevage des quatre voitures accidentées lors du déraillement d'une rame du RER B mardi 12 juin à Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne, s'est achevé mardi après-midi.

Il a fallu l'intervention de deux grues ferroviaires de 100 tonnes (les deux seules de ce genre en France) appartenant à la SNCF et à la société STO. Les quatre voitures accidentées, qui pèsent chacune 50 tonnes, ont été relevées l'une après l'autre.

"Deux harnais sont posés à chaque extrémité de la voiture et les deux grues la soulèvent centimètre par centimètre. C'est une opération extrêmement délicate qui nécessite une parfaite coordination", explique Quentin Becht, le responsable de la remise en service à la RATP.

Pour pouvoir installer les grues, il a également fallu combler le vide causé par l'effondrement du talus à l'origine du déraillement. Un trou de 12 mètres de long et 2 mètres de hauteur creusé par l'eau suite aux forts orages. "La voie se trouvant en pleine forêt, au milieu du parc naturel de la Vallée de la Chevreuse, il a fallu demander l'autorisation de créer une piste forestière pour acheminer les matériaux par camion", poursuit Quentin Becht.

Une fois relevée, la voiture laisse apparaître les dégâts causés par le déraillement © Radio France - Emilie Defay

Des dégâts importants

Une fois la voiture relevée, on constate l’étendue des dégâts. Elle est couverte de boue, tout le bas est enfoncé, les vitres sont brisées. Et les dégâts sont encore plus importants sur la voie. « Il faut tout refaire : les rails, le ballast, les traverses », détaille Quentin Becht. « La caténaire a également été arrachée pour permettre le passage des grues ».

La RATP doit encore évaluer précisément la situation avant de donner une date de remise en service. Depuis mardi, les trains vont jusqu’à Gif-sur-Yvette. Seules les gares de Courcelle-sur-Yvette et Saint-Rémy-lès-Chevreuses ne sont pas desservies. Des bus de substitution ont été mis en place.