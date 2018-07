Montpellier, France

La nouvelle gare SNCF de Montpellier à la Mogère près d'Odysseum entre en service samedi prochain (7 juillet). Dans un premier temps elle ne verra passer que quatre TGV par jour ( deux TGV Paris Gare de Lyon -Montpellier et deux Ouigo Montpellier-aéroport de Roissy) et quatre intercités Marseille-Bordeaux.

A quelques jours de l'ouverture, les ouvriers donnent les derniers coups de pinceau.

En arrivant par Boirargues on tombe sur un terrain de terre et de cailloux c'est le futur parking P2,longue durée, pas encore achevé. Le parking principal sur la gauche de la gare est lui presque fini, des électriciens tirent les derniers files pour l'éclairage.

Un piano tout neuf dans le hall

Les arbres plantés il y a déjà plusieurs mois n'ont pas eu le temps de pousser contrairement aux mauvaises herbes que les jardiniers enlèvent. Devant l'entrée de la gare au pied des escalators, des maçons re disposent des pavés sur du sable. C'est un petit contretemps explique Laurent Pallien de l'entreprise Eiffage. Tout était terminé mais il a été décidé d'installer des bornes anti-effraction tout autour de la gare. Il a donc fallu enlever les pavés, poser les bornes et maintenant nous avons quelques jours pour tout remettre en place.

A l'étage le grand hall de 3500 mètres carrés offre une vue plongeante sur les voies. Le plafond ajouré laissent passer la lumière et forme des dessins sur le sol en béton. Sur les écrans bleu et vert, des horaires fictifs de départ et d'arrivée des trains sont affichés. Des rangées de sièges n'attendent plus que les voyageurs, sans oublier l' objet désormais indispensable dans toute grande gare: le piano tout neuf.

Un ouvrier pose des pavés devant la gare © Radio France - Sébastien Garnier

La vue sur les voies depuis le hall de la gare © Radio France - Sébastien Garnier