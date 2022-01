VIDÉOS - Au coeur du chantier d'élargissement de l'A61, entre Toulouse et Narbonne

C'est un des grands chantiers routiers, actuellement en Occitanie. L'autoroute A61 est en cours d'élargissement sur deux portions : 14 km autour de Villefranche-de-Lauragais, en Haute-Garonne, et 20 km entre Lézignan-Corbières et Narbonne. Les deux tronçons les plus chargés de cet axe que les Toulousains empruntent souvent pour se rendre au bord de la Méditerranée.

Près de Villefranche-de-Lauragais, la zone de chantier est coincée entre les deux sens de circulation, protégée par des barrières. Travailler ici, c'est déjà une prouesse explique Frédéric Cauvin, le directeur des opérations chez Vinci Autoroutes : "en périodes de pointe, on peut avoir 80.000 véhicules qui passent par là. Et au milieu de tout ça, on doit réaliser un chantier avec plusieurs dizaines voire centaines de compagnons qui travaillent. Donc on se retrouve dans une configuration extrêmement contrainte".

Les ouvriers déposent une première couche de bitume, au milieu du trafic autoroutier. © Radio France - Mathieu FERRI

Casques sur la tête, gilets fluos, les ouvriers doivent faire avec les allées et venues des engins sur le chantier, mais aussi avec le bruit du trafic, et les poids-lourds qui frôlent les barrières métalliques. Guillaume Fraile est chef de district Midi Toulousain chez Vinci Autoroutes : "nous avons une limitation de la vitesse (à 90 km/h) pour permettre la bonne réalisation des travaux. Nous mettons en place des procédures particulières pour intervenir en toute sécurité, mais aussi pour garantir la sécurité de tous les usagers de l'A61".

A certains endroits, le chantier est bien avancé, et on pose déjà une première couche de bitume, de cinq centimètres. Une autre machine construit la barrière centrale en béton, d'un seul bloc, sur le terre-plein central.

On pourrait penser que la fin de chantier débuté en 2019 est proche, mais pas tout à fait. Si le bitume devrait être terminé avant l'été prochain, il faudra encore patienter quelques mois explique Frédéric Cauvin : "une autoroute, ce n'est pas uniquement une chaussée. C'est aussi des dispositifs de sécurité : des glissières en béton, de la signalisation, des réseaux qui passent, donc c'est très complexe techniquement. Avant ouverture il faut s'assurer que tout ça respecte les normes en vigueur".

Mais on est plus proche de la fin que du début : sur la portion en Haute-Garonne, la mise en service est prévue fin 2022. Il faudra attendre fin 2023 pour l'ouverture complète de la section audoise, côté Narbonne.