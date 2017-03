Emmanuel Macron pose la question de la pertinence de la LGV à Toulouse

Invité de l'émission "Question de méthode" sur LCP en partenariat avec France Bleu, le candidat d'En Marche s'est dit contre le "tout TGV" et de citer en exemple la ville rose où selon lui la navette Air France "fonctionne bien" pour relier Paris. Emmanuel Macron qui évoque aussi la rocade...

Hasard du calendrier, alors que la métropole toulousaine lance aujourd'hui un site internet avec une pétition en ligne pour l'arrivée de la LGV à Toulouse, Emmanuel Macron semble aller à contre-sens. Le candidat d'En Marche était l'invité de Question de méthode" ce jeudi matin sur La chaîne parlementaire, l'émission en partenariat avec France Bleu qui questionne chaque semaine un candidat à la présidentielle.

Interrogé sur les déclarations de Guillaume Pépy, le patron de la sncf lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux qui estimait que cette ligne était "la dernière avant longtemps", Emmanuel Macron se dit "pour les infrastructures de transports pertinentes". "Je ne suis pas pour les grands plans qui promettent des TGV, des aéroports partout. On l'a fait avec un grand schéma plus de 300 milliards d 'euros en 2010 ou 2011 de mémoire, on ne l'a pas livré", poursuit-il.

Le désengorgement de la rocade de Toulouse prioritaire

Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie a acté la vente d'une partie du capital de l'aéroport de Toulouse. Le candidat aujourd'hui précise : "Toulouse-Paris, il y a une navette Air France qui est très pertinente. Est-ce que ma priorité en terme d'infrastructure de transports c'est de redéployer énormément d'argent pour venir par le train nous donner quelque chose qui existe par l'avion ? Ce sera une vraie question que je ne veux pas trancher aujourd'hui par électoralisme".

"À côté de ça vous avez d'autres points de territoire qui ne sont pas reliés de manière nécessaire avec les doubles voies nécessaires. Tout le sujet de la la rocade de Toulouse qui pose problème avec le désengorgement me parait très prioritaire, c'est un vrai sujet de travaux public aussi. Il faudra hiérarchiser les priorités". Et d'ajouter : "Je ne fais pas de démagogie je donne une méthode (...) que tous les points du territoires soient reliés de la manière la plus contemporaine possible à la zone d'activité économique ou la métropole la plus pertinente pour lui." Ainsi Emmanuel Macron veut, s'il est élu, réunir dès le début du quinquennat les collectivités, les opérateurs de transports et du BTP pour définir territoire par territoire "le meilleur schéma de transports".